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Житель Хабаровского края заплатит за добычу утки-мандаринки

Птица занесена в Красную книгу.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается закон о животном мире. Во время мероприятия специалисты выяснили, что один из нарушителей не понес наказания за добычу краснокнижной птицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Житель поселка Корфовский поймал утку-мандаринку, занесенную в Красную книгу России, а также нескольких регионов страны. За это его привлекли к административной ответственности, но добровольно он ущерб так и не возместил.

«Хабаровским районным судом по иску природоохранного прокурора с виновника взыскан ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 58 тысяч рублей», — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Решение суда в законную силу на данный момент не вступило.

Утка-мандаринка — небольшая птица. Ее масса достигает всего 400−700 граммов, а длина крыла — 45 сантиметров.

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