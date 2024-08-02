Житель Хабаровского края заплатит за добычу утки-мандаринки

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается закон о животном мире. Во время мероприятия специалисты выяснили, что один из нарушителей не понес наказания за добычу краснокнижной птицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Житель поселка Корфовский поймал утку-мандаринку, занесенную в Красную книгу России, а также нескольких регионов страны. За это его привлекли к административной ответственности, но добровольно он ущерб так и не возместил.
«Хабаровским районным судом по иску природоохранного прокурора с виновника взыскан ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 58 тысяч рублей», — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Решение суда в законную силу на данный момент не вступило.
Утка-мандаринка — небольшая птица. Ее масса достигает всего 400−700 граммов, а длина крыла — 45 сантиметров.