Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей

На минувшей неделе 102 жителя региона не уберегли себя от нападения этих членистоногих.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей, но случаи присасывания по-прежнему регистрируются. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на минувшей неделе 102 жителя региона не уберегли себя от нападения этих паразитов.

— Для 299 человек встречи с членистоногими в 2024 году обернулись неблагоприятными последствиями: клещевым энцефалитом заболел 171 человек, боррелиозом — 114, сибирским клещевым тифом — 14, — добавили в ведомстве.

Всего с начала сезона от присасывания маленьких кровопийц пострадали 14 070 жителей, 2 846 из них — дети.

Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.

Помимо людей, от клещей страдают и животные. Ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

здоровье