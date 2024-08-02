В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей, но случаи присасывания по-прежнему регистрируются. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на минувшей неделе 102 жителя региона не уберегли себя от нападения этих паразитов.
— Для 299 человек встречи с членистоногими в 2024 году обернулись неблагоприятными последствиями: клещевым энцефалитом заболел 171 человек, боррелиозом — 114, сибирским клещевым тифом — 14, — добавили в ведомстве.
Всего с начала сезона от присасывания маленьких кровопийц пострадали 14 070 жителей, 2 846 из них — дети.
Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.
Помимо людей, от клещей страдают и животные. Ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.