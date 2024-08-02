В Башкирии за последние 30 лет июль-2024 стал рекордсменом по количеству осадков.

«Сложившаяся на данный момент гидрологическая обстановка в республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле-августе 1994 года и 2000 года, августе 2013 года, июне-июле 2017 года, июне 2022 года. Дождевые паводки 1994 года были аналогичными нынешнему дождевому паводку», — отметили в Башгидрометцентре.