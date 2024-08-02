В Башкирии за последние 30 лет июль-2024 стал рекордсменом по количеству осадков.

Как сообщили в Башгидрометцентре, за последние 30 лет нынешний июль в республике стал рекордсменом по количеству осадков.
Так, за месяц выпало 2,5 месячных норм осадков (251%). Количество выпавших осадков составило 142 мм. До этого первенство принадлежало июлю 1994 года с количеством осадков 176% месячной нормы. Наибольшее количество осадков, до 3−4-х месячных норм наблюдалось в южных и юго-восточных районах республики.
«Самой влажной была третья декада месяца, когда выпало 141% месячной нормы осадков. В восточных ливнеопасных районах республики наблюдались опасные явления — очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди. Значительное количество осадков привело к формированию дождевых паводков на реках республики. В течение месяца на реках бассейна Белой наблюдались резкие подъемы уровней воды интенсивностью до 1,74 м в сутки. Общий подъем составил от 1,15 до 2,84 м», — рассказали синоптики.
Максимальных значений уровни рек достигли с 27 по 31 июля, превысив уровни весеннего половодья на некоторых постах. Во время прохождения максимальных уровней дождевого паводка произошел выход на пойму реки Белая у гидропостов Шушпа (Белорецкий район), Арский Камень (Белорецкий район), Старосубхангулово (Бурзянский район), наблюдалось подтопление населенных пунктов, сельхозугодий, дорог и мостов.
«Сложившаяся на данный момент гидрологическая обстановка в республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле-августе 1994 года и 2000 года, августе 2013 года, июне-июле 2017 года, июне 2022 года. Дождевые паводки 1994 года были аналогичными нынешнему дождевому паводку», — отметили в Башгидрометцентре.