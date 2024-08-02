Семьей года России стали жители Пермского края

Жители Пермского края стали семьёй года России, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на своей странице в соцсети.
В конкурсе победила чета Шпак из Краснокамского округа. Для участия они выбрали номинацию «Многодетная семья». У супругов девять ребят. Из них трое — кровные.
«Мечта воспитывать много детей появилась у Натальи и Владимира после рождения первенца. И у них всё получилось», — сообщил Махонин.
Семья занимается фермерством. Дети помогают родителям ухаживать за животными.
Ранее чета Шпак уже одерживала победу в конкурсе «Лучшая замещающая семья». В этом году супруги отпразднуют 30 лет брака.
Ранее perm.aif.ru писал, что Дмитрий Махонин потребовал поймать вандалов, которые орудуют в Пермском крае, и строго наказать. Требование губернатор озвучил во время заседания правительства. По словам Махонина, в Прикамье участились случаи вандализма.