CBS: как шли переговоры между США, ФРГ и РФ об историческом обмене заключенными

Через несколько дней после задержания Гершковича Блинкен позвонил Сергею Лаврову и подчеркнул, что Гершкович — журналист, работающий на уважаемое международное издание, и утверждения о его шпионаже возмутительны и ложны. Москва, по его словам, «перешла черту», а вопрос должен решаться дипломатическим путем. Лавров ответил, что Гершковича «поймали с поличным» и что «то, что он журналист, не дает ему иммунитета». На что Блинкен ответил: «Вы хорошо знаете нашу страну. Вы хорошо знаете нашу систему. Вы знаете, что при всех наших усилиях по получению информации мы не используем журналистов».