Кратковременные дожди и мощный град ждут омичей в пятницу

В Омской области сегодня ожидаются кратковременные дожди и град. О том, какая будет погода в Омске 2 августа 2024, рассказали подробно в Обь-Иртышском УГМС.
Днем термометра покажет от +26 до +31 градуса. Кратковременные дожди, грозы, град пройдут на большей части территории Омской области. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. При грозе будут наблюдаться порывы до 20 м/с.
В выходные в регионе немного похолодает. Местами температура воздуха опустится до +22 градусов. Дожди и грозы при этом сохранятся.