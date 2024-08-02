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Кратковременные дожди и мощный град ждут омичей в пятницу

Синоптики обещают усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня ожидаются кратковременные дожди и град. О том, какая будет погода в Омске 2 августа 2024, рассказали подробно в Обь-Иртышском УГМС.

Днем термометра покажет от +26 до +31 градуса. Кратковременные дожди, грозы, град пройдут на большей части территории Омской области. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. При грозе будут наблюдаться порывы до 20 м/с.

В выходные в регионе немного похолодает. Местами температура воздуха опустится до +22 градусов. Дожди и грозы при этом сохранятся.