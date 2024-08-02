Названо растение, снижающее образование бляшек, которое есть на каждом огороде

К слову, о целебных свойствах чеснока в Китае говорят давно. Проанализировав механизмы, с помощью которых продукт может улучшить течение атеросклероза, исследователи обратили внимание на 16 активных компонентов чеснока. Больше всего их заинтересовало вещество аллицин, которое затем испытали на грызунах. В частности, подопытным животным сначала давали жирную пищу, а затем месяц поили аллицином.