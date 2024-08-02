Названо растение, снижающее образование бляшек, которое есть на каждом огороде

Одна из главных причин преждевременного ухода из жизни — сосудистые заболевания. Пытаясь предупредить развитие атеросклеротических бляшек, исследователи из Китая обратили внимание на добавки из чеснока.
Специалисты из отделения сосудистой хирургии Шаньсийского медицинского университета объяснили, что существующие лекарства уменьшают уровень липидов и стабилизируют бляшки, однако могут навредить печени, почкам, поэтому важно работать над созданием новых препаратов против атеросклероза.
К слову, о целебных свойствах чеснока в Китае говорят давно. Проанализировав механизмы, с помощью которых продукт может улучшить течение атеросклероза, исследователи обратили внимание на 16 активных компонентов чеснока. Больше всего их заинтересовало вещество аллицин, которое затем испытали на грызунах. В частности, подопытным животным сначала давали жирную пищу, а затем месяц поили аллицином.
Исследователи в рамках эксперимента заметили два любопытных момента. Во-первых, аллицин препятствовал отложению липидов и мешал формированию бляшек. Во-вторых, как доказали ученые, содержащееся в чесноке вещество подавляют экспрессию генов, связанных с развитием атеросклероза.
Также вещество в чесноке показало эффективность в борьбе с окислительными процессами и смогло снизить общий холестерин и триглицериды. Материал об этом опубликован в журнале Frontiers in Pharmacology.
Ранее врачи посоветовали есть на завтрак овсянку. Как отметила кардиолог Анна Кореневич, содержащаяся в продукте клетчатка помогает снизить холестерин, а заодно уменьшает риск развития онкологии кишечника. Рекомендуется выбирать цельное зерно.