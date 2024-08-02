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Пять лесных пожаров из-за гроз потушили в Иркутской области

Лес горел в Мамско-Чуйском, Катангском, Бодайбинском и Киренском районах.

Источник: Комсомольская правда

Грозовые разряды стали причиной появления пяти пожаров в лесах Иркутской области. Борьба с огнем в минувшие сутки завершилась в Мамско-Чуйском, Катангском, Бодайбинском и Киренском районах. Как сообщают в пресс-службе правительства региона пожарные продолжают тушение «взятых в кольцо» участков в Катангском районе.

— Вновь зарегистрировано 1 августа и действуют шесть лесных пожаров в Мамско-Чуйском и Катангском районах. На утро 2 августа в действующем состоянии перешли 11 ранее обнаруженных в лесном фонде пожаров на площади 3430,5 гектара: в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Ольхонском и Бодайбинском районах, — поделились в правительстве.

Чтобы усмирить пламя, потребовалось задействовать почти 300 человек и более 30 единиц техники. Следить за пожарной обстановкой продолжают легкомоторные самолеты и Ан-2. Вертолеты Ми-8 применялись для доставки специалистов к местам тушения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Иркутской области обсудил с мэром Тайшета приоритеты в развитии города. В муниципальном центре уже выполнили ремонт дорог и благоустройство общественных пространств.