Пять лесных пожаров из-за гроз потушили в Иркутской области

— Вновь зарегистрировано 1 августа и действуют шесть лесных пожаров в Мамско-Чуйском и Катангском районах. На утро 2 августа в действующем состоянии перешли 11 ранее обнаруженных в лесном фонде пожаров на площади 3430,5 гектара: в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Ольхонском и Бодайбинском районах, — поделились в правительстве.