В Омске нашли пропавшего 13-летнего подростка в темно-серой футболке

В Омске нашли живым 13-летнего подростка пропавшего вчера днем. Его нашли спустя несколько часов в тот же день.
Подросток вчера днем вышел из дома на улице Чернышевского и не вернулся. По словам родителей, ранее он уже уходил из дома.
Спустя несколько часов волонтеры обнаружили школьника на улице Гашека и передали его полиции. «Предварительно, в отношении подростка противоправных действий не совершено. Дальше с ним и его законными представителями будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Ранее мы писали, что отец пропавшей в Омске 15-летней москвички озвучил версию ее гибели.