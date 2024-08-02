В Омске нашли пропавшего 13-летнего подростка в темно-серой футболке

Спустя несколько часов волонтеры обнаружили школьника на улице Гашека и передали его полиции. «Предварительно, в отношении подростка противоправных действий не совершено. Дальше с ним и его законными представителями будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.