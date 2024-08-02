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В Омске нашли пропавшего 13-летнего подростка в темно-серой футболке

Поиски заняли всего несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске нашли живым 13-летнего подростка пропавшего вчера днем. Его нашли спустя несколько часов в тот же день.

Подросток вчера днем вышел из дома на улице Чернышевского и не вернулся. По словам родителей, ранее он уже уходил из дома.

Спустя несколько часов волонтеры обнаружили школьника на улице Гашека и передали его полиции. «Предварительно, в отношении подростка противоправных действий не совершено. Дальше с ним и его законными представителями будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее мы писали, что отец пропавшей в Омске 15-летней москвички озвучил версию ее гибели.