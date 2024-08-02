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В Башкирии семейная пара застряла на автомобиле в глине

В Дюртюлинском районе семейная пара застряла на автомобиле в глине. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Семейная пара направлялась в Бураевский район, но из-за ошибки навигатора поехала не по той дороге и застряла в глине вблизи деревни Аргыш.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС помогли извлечь автомобиль. Никто не пострадал.