В Башкирии семейная пара застряла на автомобиле в глине

Семейная пара направлялась в Бураевский район, но из-за ошибки навигатора поехала не по той дороге и застряла в глине вблизи деревни Аргыш.
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС помогли извлечь автомобиль. Никто не пострадал.
В Дюртюлинском районе семейная пара застряла на автомобиле в глине. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Семейная пара направлялась в Бураевский район, но из-за ошибки навигатора поехала не по той дороге и застряла в глине вблизи деревни Аргыш.
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС помогли извлечь автомобиль. Никто не пострадал.