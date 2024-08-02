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Сильные магнитные бури обрушатся на Омск в эти выходные

Самая мощная магнитная буря ожидается утром в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Сильные магнитные бури ожидаются в Омске на этих выходных. Прогноз геомагнитной активности представили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури в Омске начнутся в 21:00 часов 3 августа и будут бушевать до 12:00 часов 4 августа. Самая сильная буря ожидается в период с 03:00 до 06:00 часов 4 августа. По классификации уровень G2 — средняя буря.

Бури могут сказаться на самочувствии метеозависимых омичей и работе электроприборов. В такие дни рекомендуется воздержаться от физических нагрузок и стрессов, а также пить больше воды.