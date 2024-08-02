Роспотребнадзор обнаружил в магазине Уфы сомнительную икру

На прилавках магазинов Уфы обнаружили сомнительную икру, которую произвело предприятие-призрак. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора Башкирии, продукцию продавали в магазине «Алга».
На маркировке значится, что изготовителем икры является компания «ФореЛька», расположенная в деревне Тивдия в Республике Карелия. Однако во время проверки выяснилось, что это юридическое лицо по этому адресу такой продукции не производит.
«Согласно системы “Меркурий” икра от производителя “ФореЛька” в торговую точку “Агла” не поступала, однако магазином реализуется. Икра форели производится неустановленными лицами в неизвестных условиях, может быть опасной и вызвать пищевое отравление», — отметили в надзорном ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора направили адрес магазина предписание об изъятии из оборота данной продукции. Также ведомство уведомило правоохранительные органы о высокой вероятности нелегального производства.