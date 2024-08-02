Мэр Иркутска проверил ремонт образовательных учреждений

«С прошлого года вместе с правительством региона выделяем большой объем финансирования для того, чтобы привести в порядок объекты образования. В 2024-м на эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Также задействуем различные механизмы: проекты “Народные инициативы” и “Есть решение”, благодаря которым мы видим достойные результаты. Подрядчики ответственно относятся к работам. Все поставленные задачи будут выполнены», — отметил мэр Руслан Болотов.