Мэр Иркутска проверил ремонт образовательных учреждений

Мэр города Руслан Болотов проверил, как готовят к новому учебному году учреждения в Свердловском округе.
«С прошлого года вместе с правительством региона выделяем большой объем финансирования для того, чтобы привести в порядок объекты образования. В 2024-м на эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Также задействуем различные механизмы: проекты “Народные инициативы” и “Есть решение”, благодаря которым мы видим достойные результаты. Подрядчики ответственно относятся к работам. Все поставленные задачи будут выполнены», — отметил мэр Руслан Болотов.
Глава областного центра посетил детский сад № 123. В учреждении функционирует 12 групп, в двух из них занимаются дети с тяжелыми нарушениями речи. В июле здесь заменили кровлю, установили водостоки и ограждения. Средства выделили из бюджета города.
«Здание построено 50 лет назад. За это время ни разу не было подобного ремонта. Крыша уже нуждалась в обновлении. Очень рады, что получили такой подарок к юбилею», — поделилась заведующая дошкольным учреждением Ирина Грук.
На уличной площадке по проекту «Есть решение» партии «Единая Россия» смонтировали современное игровое оборудование. Появилось более 20 элементов: песочный двор «Сказка» с горкой, многосекционные лабиринты, кубы, лавочки, столики и стулья.
В школе № 77 асфальтируют территорию, приводят в порядок отмостки. Как рассказала директор общеобразовательной организации Любовь Пронина, площадка была в полуразрушенном состоянии, нуждалась в благоустройстве. Подрядчику осталось уложить второй слой дорожного полотна.
Кроме того, до 1 сентября на средства депутатского фонда установят 22 двери в кабинетах. Работы находятся под контролем депутата городской Думы Василия Донских.
«Делаем все возможное, чтобы выполнить работы в срок. На объекте — 10 человек. Используем только отечественные материалы, поэтому проблем с поставками нет. В соответствии с СанПиНом помещение будет разделено на горячую и холодную зону, места готовки и хранения. Полностью отремонтируем зал для приема пищи», — прокомментировал руководитель подрядной организации Роман Лобов.
Руководство и сотрудники образовательного учреждения также принимали участие в конкурсе «Есть решение». В этом году выделено финансирование из регионального и городского бюджетов на обновление раздевалок в спортивном зале. Сейчас выполняют покраску стен и побелку потолков.
По информации пресс-службы администрации города, в течение летних каникул ремонт проведут в более 100 образовательных учреждениях. Приемка учебных организаций стартует в середине августа.