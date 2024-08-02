С последствиями ливневых дождей разбираются в Бурятии

Непогода обрушилась на республику Бурятию. На протяжении нескольких дней специалисты ведут борьбу с предотвращением подтоплений и устранением их последствий. В своем тг-канале глава республики Алексей Цыденов сообщил, что вода стала уходить с подтопленных территорий.
— Вода в Десятниково ушла. Подмыты участки. Смыты огороды, погибли домашние животные: свиньи, куры, собаки. В настоящее время на базе школы развернут пункт временного размещения. Но люди пока все остаются в своих домах. Энергетики работают по поэтапному подключению электроснабжения. Организовывается подвоз питьевой воды, — написал Цыденов.
На размытой дождями федеральной трассе в Тарбагатайском районе дорожники восстановили движение. С утра 2 августа начнется работа по оценке ущерба. В Тарбагатае дожди унесли два пешеходных моста и затопили 10 огородов. Как отметил глава Бурятии, по прогнозам синоптиков дожди продлятся еще три дня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области потушили лесные пожары, возникшие из-за гроз. При этом борьба с огнем продолжилась на 11 участках.