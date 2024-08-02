С последствиями ливневых дождей разбираются в Бурятии

— Вода в Десятниково ушла. Подмыты участки. Смыты огороды, погибли домашние животные: свиньи, куры, собаки. В настоящее время на базе школы развернут пункт временного размещения. Но люди пока все остаются в своих домах. Энергетики работают по поэтапному подключению электроснабжения. Организовывается подвоз питьевой воды, — написал Цыденов.