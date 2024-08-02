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Отключение воды в Свердловском районе Иркутска пройдёт с 8 по 10 августа

В ближайшие дни жители домов в части Свердловского района Иркутска будут вынуждены посидеть без воды.

Источник: Reuters

Всё потому, что отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска пройдёт с 8 по 10 августа.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городского «Водоканала», речь идёт об отключении холодной воды в части микрорайонов Глазково, Затон и Студгородок от станции Академическая до станции Мельниково, по правому берегу реки Иркут до реки Ангара, по левому берегу реки Ангара против течения до Академического моста. Отключение пройдёт с 22:00 8 августа до 12:00 10 августа. На время отключения жителям рекомендуют сформировать запас воды. Подвоз воды будут осуществлять только к социальным объектам.

Чтобы знать наверняка, коснётся ли вас отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска, изучите полный список адресов, который указан по ссылке.

ЖКХ