Поздравление Руслана Болотова с Днем Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск, от имени всех иркутян благодарю за службу! Вы всегда были, есть и будете там, где опасно и сложно, где нужно действовать четко и мгновенно, где требуется высокий профессионализм и боевое мастерство. Спасибо, что активно участвуете в жизни родного города, в патриотическом воспитании детей и молодежи.