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Поздравление Руслана Болотова с Днем Воздушно-десантных войск

Уважаемые иркутяне! Ежегодно 2 августа мы отмечаем День Воздушно-десантных войск России.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Прославленные «голубые береты» стали символом мужества и стойкости, верности долгу защитника Отечества и по праву считаются элитой Вооруженных Сил. Вся история ВДВ — это легендарные примеры смелости, верности долгу, решимости.

Мы всегда будем помнить подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто служил и служит в «горячих точках», выполняя контртеррористические и миротворческие операции. Сегодня наши десантники в зоне СВО защищают мирное население, отстаивают свободу и независимость нашей Родины. Каждый день они доказывают: девиз «Никто, кроме нас» — не просто слова.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск, от имени всех иркутян благодарю за службу! Вы всегда были, есть и будете там, где опасно и сложно, где нужно действовать четко и мгновенно, где требуется высокий профессионализм и боевое мастерство. Спасибо, что активно участвуете в жизни родного города, в патриотическом воспитании детей и молодежи.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.