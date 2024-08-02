Поздравление Руслана Болотова с Днем Воздушно-десантных войск

Прославленные «голубые береты» стали символом мужества и стойкости, верности долгу защитника Отечества и по праву считаются элитой Вооруженных Сил. Вся история ВДВ — это легендарные примеры смелости, верности долгу, решимости.
Мы всегда будем помнить подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто служил и служит в «горячих точках», выполняя контртеррористические и миротворческие операции. Сегодня наши десантники в зоне СВО защищают мирное население, отстаивают свободу и независимость нашей Родины. Каждый день они доказывают: девиз «Никто, кроме нас» — не просто слова.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск, от имени всех иркутян благодарю за службу! Вы всегда были, есть и будете там, где опасно и сложно, где нужно действовать четко и мгновенно, где требуется высокий профессионализм и боевое мастерство. Спасибо, что активно участвуете в жизни родного города, в патриотическом воспитании детей и молодежи.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.