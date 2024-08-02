В Туркестанской области задержали фуру с наркотиками

Как пишет пресс-служба КНБ, 31 мая в пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.