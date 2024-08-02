Красноярцы смогут проверить свой транспорт на экологичность

В Красноярске 2 августа проверят транспорт на экологичность. Проверки пройдут с 9:00 до 13:00 на остановке «улица 3-я Дальневосточная».
Принять участие в этой акции смогут владельцы автомобилей с дизельными двигателями, а также автобусы. Замеры проведут с помощью газоанализатора и дымомера.
Проверки будут проходить в добровольном порядке.
«Те, чей транспорт не покажет превышения по выбросам, получат наклейку о прохождении экологической проверки. Тем, кто не пройдет проверку, выдадут рекомендации по устранению нарушений», — сообщают в министерстве экологии края.