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Красноярцы смогут проверить свой транспорт на экологичность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство экологии края снова проведет акцию по замерам выбросов транспорта.

Источник: Соцсети

В Красноярске 2 августа проверят транспорт на экологичность. Проверки пройдут с 9:00 до 13:00 на остановке «улица 3-я Дальневосточная».

Принять участие в этой акции смогут владельцы автомобилей с дизельными двигателями, а также автобусы. Замеры проведут с помощью газоанализатора и дымомера.

Проверки будут проходить в добровольном порядке.

«Те, чей транспорт не покажет превышения по выбросам, получат наклейку о прохождении экологической проверки. Тем, кто не пройдет проверку, выдадут рекомендации по устранению нарушений», — сообщают в министерстве экологии края.

экология