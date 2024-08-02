Регбистки пермского «Витязя» завоевали «серебро» чемпионата России

Завершился чемпионат России по пляжному регби среди женщин. Команда из Перми «Витязь» завоевала серебряные медали.
Финальная часть турнира прошла в Москве на площадке Центра пляжных видов спорта «Воробьевы горы». «Витязь» провел шесть матчей, в которых одержал пять побед.
Единственную осечку девушки из Перми допустили во встрече против «ВВА-Подмосковье» — 3:6. В итоговой таблице регбистки из Подмосковья стали первыми, из Перми — вторыми.
Как пояснил главный тренер пермской команды Ислам Гарифуллин, его подопечных в этом матче подвела дисциплина — сразу три игрока оказались на скамейке для удаленных.
«С каждым годом участия в чемпионате мы поднимаемся на строчку выше в турнирной таблице. В 2022 году стали четвертыми, в 2023 году — бронзовыми призерами, в этом году — вторыми. Это хорошая тенденция и дает веру, что в следующем году мы все-таки добьемся золотых медалей», отметил Ислам Гарифуллин.