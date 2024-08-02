Регбистки пермского «Витязя» завоевали «серебро» чемпионата России

«С каждым годом участия в чемпионате мы поднимаемся на строчку выше в турнирной таблице. В 2022 году стали четвертыми, в 2023 году — бронзовыми призерами, в этом году — вторыми. Это хорошая тенденция и дает веру, что в следующем году мы все-таки добьемся золотых медалей», отметил Ислам Гарифуллин.