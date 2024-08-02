Прокуратура начала проверку после возгорания на омском нефтезаводе

Прокуратура начала проверку после возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Омске.
Возгорание произошло накануне вечером во вспомогательном помещении насосной. Там загорелась лафетная установка на площади 300 квадратных метров. Пламя оперативно ликвидировали прибывшие на место пожарные.
Как сообщили в пресс-службе Омского НПЗ, при возгорании никто не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
«Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме», — говорится в комментарии.
Прокуратура Советского округа начала проверку после произошедшего. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности. «По данному факту прокуратура Советского округа г. Омска организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
В конце апреле в Советском округе загорелись три цистерны с растворителем. Пожар случился на территории грузового склада предприятия «Терминал» в районе станции Комбинатской.