Прокуратура начала проверку после возгорания на омском нефтезаводе

Прокуратура Советского округа начала проверку после произошедшего. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности. «По данному факту прокуратура Советского округа г. Омска организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.