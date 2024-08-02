Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как приготовить мороженое дома: 9 рецептов на любой вкус

Со смородиной и киви, с грецкими орехами и шоколадом, на сливках и молоке… Простые и доступные рецепты домашнего мороженого — на Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

Одно из самых любимых лакомств — мороженое. При всем разнообразии выбора в магазинах, часто хочется домашнего лакомства — чтобы быть уверенным, что в нем нет консервантов, а молоко использовано натуральное, а не порошковое.

Как же приготовить мороженое в домашних условиях? Sputnik Беларусь нашел для вас простые и интересные рецепты.

Мороженое с необычным вкусом «Мохито»

Ингредиенты:

киви — 4−5 шт.

лайм — 1 шт.

мята свежая — 2 веточки.

сливки 33% — 250 мл.

сахарная пудра — 3 ст. л.

Приготовление:

Веточки мяты, киви (4 крупных или 5 маленьких), несколько кусочков кожуры лайма без белой пленки и мякоть, тоже очищенную от пленки, измельчить в блендере, добавить сахарную пудру по вкусу. Взбить сливки до устойчивых пиков. Смешать зеленую и белую смеси, разлить по формочкам и заморозить.

Получается освежающее мороженое с нежной кислинкой.

Мороженое с киви

Ингредиенты:

сливки 33% — 500 мл.

сгущенное молоко — 1 банка.

киви — 3 шт.

Приготовление:

Почистить киви, разрезать на кусочки, измельчить блендером. Сливки взбить, добавить сгущенку и еще раз взбить. Добавить в массу киви, смешать, разлить по формам, оставить в морозильнике на пару часов, а лучше на ночь.

Смородиновое мороженое

Ингредиенты:

пюре черной смородины — 100 г.

сливки 33−35% — 450 мл.

сгущенное молоко — 200 г.

Приготовление:

Хорошо взбить холодные сливки, добавить сгущенное молоко и пюре смородины, перемешать, переложить в форму и убрать в морозильную камеру на 4 часа, каждый час доставать и перемешивать. По желанию можно добавить сублимированные ягоды или орехи.

Пюре можно сделать из замороженной черной смородины, проварить ее в сотейнике минут 10 и пропустить через сито.

Клубничное мороженое

Ингредиенты:

клубника замороженная — 300 г.

банан замороженный — 2 шт.

сливки 33% — 200 г.

сгущенное молоко — 50 г.

Приготовление:

Все ингредиенты смешать вместе и пробить блендером, до однородной консистенции. Убрать в морозильную камеру на 4 часа.

Шоколадное мороженое на кокосовом молоке

Ингредиенты:

бананы — 250 г.

кокосовое молоко — 130 г.

какао алкализованное — 10 г.

Приготовление:

Нарезать банан кольцами толщиной 1−2 см и положить в морозильник на ночь, затем измельчить в блендере со сливками и какао. Полученную массу разложить по формам и отправить замораживаться. Из такого количества продуктов получится примерно 350 г мороженого.

Шоколадное мороженое с грецкими орехами

Ингредиенты:

сливки 33% — 400 мл.

шоколад — 100 г.

грецкие орехи — 70 г.

какао — 20 г.

сахар — 30 г.

Приготовление:

100 мл сливок хорошо нагреть и вылить на шоколад, дать шоколаду растопиться и перемешать, добавить сахар, какао и орехи, еще раз перемешать.

Оставшиеся 300 мл сливок взбить до твердых пиков, добавить шоколадную массу, объединить миксером. Распределить по форме и убрать в морозилку на 4−5 часов, каждый час доставать и перемешивать.

Мороженое за 5 минут из двух ингредиентов

Ингредиенты:

сливки 35% — 500 мл.

сгущенное молоко — 1 банка (380 г).

Приготовление:

Холодные сливки взбить миксером, постепенно тонкой струйкой добавить сгущенку. Взбивать до состояния крема. Замораживать в течение 8 часов.

Если есть вафля, то можно одну положить на дно формы, еще одну — сверху и замораживать в таком виде.

Ягодное мороженое

Ингредиенты:

бананы — 5 шт.

красная смородина — 200 г.

черная смородина — 200 г.

кокосовые сливки — 200 мл.

Приготовление:

Бананы нарезать, добавить ягоды и все измельчить в блендере. Взбить кокосовые сливки до образования пиков, добавить ягодную массу и все смешать до однородного состояния. Получившуюся смесь переложить в форму и отправить в морозильник на ночь.