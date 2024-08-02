Как приготовить мороженое дома: 9 рецептов на любой вкус

Одно из самых любимых лакомств — мороженое. При всем разнообразии выбора в магазинах, часто хочется домашнего лакомства — чтобы быть уверенным, что в нем нет консервантов, а молоко использовано натуральное, а не порошковое.
Как же приготовить мороженое в домашних условиях? Sputnik Беларусь нашел для вас простые и интересные рецепты.
Мороженое с необычным вкусом «Мохито»
Ингредиенты:
киви — 4−5 шт.
лайм — 1 шт.
мята свежая — 2 веточки.
сливки 33% — 250 мл.
сахарная пудра — 3 ст. л.
Приготовление:
Веточки мяты, киви (4 крупных или 5 маленьких), несколько кусочков кожуры лайма без белой пленки и мякоть, тоже очищенную от пленки, измельчить в блендере, добавить сахарную пудру по вкусу. Взбить сливки до устойчивых пиков. Смешать зеленую и белую смеси, разлить по формочкам и заморозить.
Получается освежающее мороженое с нежной кислинкой.
Мороженое с киви
Ингредиенты:
сливки 33% — 500 мл.
сгущенное молоко — 1 банка.
киви — 3 шт.
Приготовление:
Почистить киви, разрезать на кусочки, измельчить блендером. Сливки взбить, добавить сгущенку и еще раз взбить. Добавить в массу киви, смешать, разлить по формам, оставить в морозильнике на пару часов, а лучше на ночь.
Смородиновое мороженое
Ингредиенты:
пюре черной смородины — 100 г.
сливки 33−35% — 450 мл.
сгущенное молоко — 200 г.
Приготовление:
Хорошо взбить холодные сливки, добавить сгущенное молоко и пюре смородины, перемешать, переложить в форму и убрать в морозильную камеру на 4 часа, каждый час доставать и перемешивать. По желанию можно добавить сублимированные ягоды или орехи.
Пюре можно сделать из замороженной черной смородины, проварить ее в сотейнике минут 10 и пропустить через сито.
Клубничное мороженое
Ингредиенты:
клубника замороженная — 300 г.
банан замороженный — 2 шт.
сливки 33% — 200 г.
сгущенное молоко — 50 г.
Приготовление:
Все ингредиенты смешать вместе и пробить блендером, до однородной консистенции. Убрать в морозильную камеру на 4 часа.
Шоколадное мороженое на кокосовом молоке
Ингредиенты:
бананы — 250 г.
кокосовое молоко — 130 г.
какао алкализованное — 10 г.
Приготовление:
Нарезать банан кольцами толщиной 1−2 см и положить в морозильник на ночь, затем измельчить в блендере со сливками и какао. Полученную массу разложить по формам и отправить замораживаться. Из такого количества продуктов получится примерно 350 г мороженого.
Шоколадное мороженое с грецкими орехами
Ингредиенты:
сливки 33% — 400 мл.
шоколад — 100 г.
грецкие орехи — 70 г.
какао — 20 г.
сахар — 30 г.
Приготовление:
100 мл сливок хорошо нагреть и вылить на шоколад, дать шоколаду растопиться и перемешать, добавить сахар, какао и орехи, еще раз перемешать.
Оставшиеся 300 мл сливок взбить до твердых пиков, добавить шоколадную массу, объединить миксером. Распределить по форме и убрать в морозилку на 4−5 часов, каждый час доставать и перемешивать.
Мороженое за 5 минут из двух ингредиентов
Ингредиенты:
сливки 35% — 500 мл.
сгущенное молоко — 1 банка (380 г).
Приготовление:
Холодные сливки взбить миксером, постепенно тонкой струйкой добавить сгущенку. Взбивать до состояния крема. Замораживать в течение 8 часов.
Если есть вафля, то можно одну положить на дно формы, еще одну — сверху и замораживать в таком виде.
Ягодное мороженое
Ингредиенты:
бананы — 5 шт.
красная смородина — 200 г.
черная смородина — 200 г.
кокосовые сливки — 200 мл.
Приготовление:
Бананы нарезать, добавить ягоды и все измельчить в блендере. Взбить кокосовые сливки до образования пиков, добавить ягодную массу и все смешать до однородного состояния. Получившуюся смесь переложить в форму и отправить в морозильник на ночь.