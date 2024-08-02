Ураганная дробь: человек против стихии в прошлом веке и сегодня

Испуг и растерянность, как первая реакция на природные катаклизмы, вполне естественны. Но все это быстро проходит, и мы начинаем не только видеть, но и осознавать силу природы, над которой мы не властны. Но последствия июльской стихии оставили у меня двойственное впечатление. Когда я читаю или слышу, что произошло нечто такое, чего до этого не было, то вспоминаю слова премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».