Ураганная дробь: человек против стихии в прошлом веке и сегодня

В советское время с оценкой событий, не укладывающихся в рамки привычных норм жизни, а тем паче если последствия были трагическими, старались не торопиться. От высокопоставленных партийных работников в то время можно было услышать фразу: «Любая идея или вывод должны переночевать».
Для меня правильность этой позиции очевидна после урагана, прошедшегося по всей Беларуси 14 июля, когда больше всего пострадала Гомельщина. Мгновенно последовавшие за этим комментарии в социальных сетях со стороны отдельных авторов подтвердили то, о чем многие из нас знают и говорят много лет: любая трагедия для определенной части пишущей братии в последнее время стала поводом для личного пиара.
«Никогда такого не было, и вот опять»
Испуг и растерянность, как первая реакция на природные катаклизмы, вполне естественны. Но все это быстро проходит, и мы начинаем не только видеть, но и осознавать силу природы, над которой мы не властны. Но последствия июльской стихии оставили у меня двойственное впечатление. Когда я читаю или слышу, что произошло нечто такое, чего до этого не было, то вспоминаю слова премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».
Природные ураганы, подобные прошедшему по Беларуси 14 июля, в нашей истории бывали не раз. До середины 50-х годов прошлого века наводнения в Минске случались минимум раз в год. Свислочь выходила из берегов, самой критичной точкой в столице был участок от цирка до площади Якуба Коласа.
Вода на улице Янки Купалы порой поднималась на 5 метров, на площади Якуба Коласа (до 1956 года Комаровская площадь) разливалось почти озеро, и для мальчишек, живших в этом районе, наступало время бизнеса — они перевозили за небольшую плату минчан с одной стороны площади на другую на деревянных плотах или лодках.
По инициативе Кирилла Мазурова, бывшего в то время сначала председателем Совета Министров БССР, а затем первым секретарем ЦК КПБ, и Василия Шарапова, который работал в должности председателя Минского горисполкома, было построено Заславское водохранилище, известное всем минчанам, как Минское море (его планировалось построить еще до войны).
Суть постройки водохранилища состояла в отрегулировании стока Свислочи. Избыток воды из Свислочи был сброшен на Ратомские болота, которые были затоплены. Так получилось искусственное море 6 километров в ширину и 12 в длину. Но при проектировании гидрогеологи совершили крупные ошибки при исследовании почвы — в расчет не брался огромный насыщенный водой грунт (плывун) в чаше будущего водохранилища.
В то время расчеты грунтов Комаровской площади и в районе Немиги были проведены весьма относительно. Эти два района периодически минчанам преподносят немало сюрпризов. В прошлые годы было немало проблем на Немиге, в нынешнем экстремальная ситуация сложилась в районе площади Якуба Коласа.
В 1990-е годы была попытка исправить ошибки гидрогеологов. Владимир Ермошин, возглавлявший в то время Мингорисполком, и Виктор Чикин — его заместитель по социальным вопросам — планировали извлечь из коллектора реку Немигу, чтобы она протекала по естественному руслу. Это изменило бы систему грунтов не только на Немиге, но и на площади Якуба Коласа.
В то время на это не было денег, но если бы решение удалось воплотить, то в центре столицы мы бы видели принципиально другую застройку. Если бы современные проектировщики учитывали эти обстоятельства, то при проектировании паркингов они бы отдали предпочтение наземным многоярусным, а не подземным в районе Комаровского рынка.
Полесье — это всегда «коробка с сюрпризом»
Основное внимание к последствиям нынешней стихии было приковано к Мозырю. Это город с крайне крутым холмистым ландшафтом, покрытым густо посаженными деревьями. Рельеф местности дал возможность построить практически в центре города горнолыжный спуск, что уникально для всего постсоветского пространства.
Полесье всегда было «коробкой с сюрпризом», и природная стихия время от времени создавала немало проблем людям. Мое поколение помнит кадры кинохроники, когда первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров на вертолете облетал Полесье после урагана полвека назад.
Плавающие стога сена, затопленные до печной трубы деревенские дома… Стихотворение Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» на Полесье после ураганов обретало зримое очертание. К купинам и небольшим островам люди подплывали на лодках и эвакуировали оттуда зайцев и косуль, которые не боялись людей, а приплыв к спасительному берегу, во всю прыть выпрыгивали из лодок на свободу.
Сегодня подобные природные катаклизмы переносятся гораздо болезненнее по причине абсолютной зависимости от инженерной инфраструктуры. Для стотысячного Мозыря отсутствие электроэнергии и воды в 35-градусную жару стало серьезным испытанием.
После урагана никого не пришлось вызывать в райисполком — все пришли сами — и руководители и рабочие. Все работали над ликвидацией последствий стихии столько, сколько было необходимо. Все, у кого имеются личные бензопилы, пришли с ними на работы по разбору завалов. За эти двое суток в городе не было зарегистрировано ни одного правонарушения, не говоря уже о преступлениях.
Система торговли всех форм собственности сработала оперативно и четко. Время работы торговых объектов было увеличено в полтора раза. Выпускникам школ медицинские справки для поступления в вузы выдавались с 8 до 20 часов. Оперативно была организована доставка передвижных электростанций в те места, где они были необходимы.
Работы по восстановлению подачи электроэнергии в Гомельской области и в Мозыре в особенности после урагана по сложности можно сравнить только с аварией в энергосистеме Москвы, произошедшей 25 мая 2005 года. Тогда подача электроэнергии на несколько часов была отключена в нескольких районах Москвы, Подмосковья, в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Тогда несколько десятков тысяч человек было заблокировано в остановившихся вагонах метро и в домовых лифтах.
Энергетикам и спасателям по ходу восстановительных работ при подключении электроэнергии приходилось по ходу проводить разъяснительную работу среди мозырян и рекомендовать им не пользоваться домовыми лифтами до полной ликвидации аварии. Жителя Мозыря этот призыв услышали.
Умирать собирайся, а рожь сей
Самым удивительным в этой чрезвычайной ситуации стали комментарии отдельных «обоСревателей», касающиеся реакции власти на прошедшую природную стихию. Противопоставлять гибель людей и вопросы функционирования сельхозпредприятия на совещаниях на высшем уровне, с моей точки зрения, кощунственно.
В той же Америке во время природных катаклизмов гибнут люди, но после сообщения о числе погибших всегда идут вопросы о помощи фермерам в спасении их хозяйств. Все это вписывается в рамки здравого смысла — промышленные предприятия на какой-то период можно остановить, обеспечивая подачу электроэнергии и воды на производства непрерывного цикла.
Сельскохозяйственные предприятия во всем мире в подобных ситуациях всегда находятся в приоритете. У нас в подобных случаях принято говорить: умирать собирайся, а рожь сей. Мозырские аграрии справились со стихией достойно. На крупнейшем предприятии района в совхозе-комбинате «Заря», специализирующимся на производстве мяса птицы, свинины и молока, резервные энергомощности были включены сразу.
Городской житель не всегда понимает базовые основы нынешнего сельского хозяйства. Сегодня животноводство — это сплошная математика. В производстве молока и мяса нет мелочей.
Любая резкая смена корма у крупного рогатого скота или его низкое качество ведут к проблемам пищеварения у быков и коров, что в свою очередь приводит к снижению надоев молока и прироста мышечной массы. На восстановление продуктивности уходит 21 день. Корм должен всегда свежим, он не любит кислород, так как бактерии в кислородной среде вырабатывают масляную кислоту, которая у быков и коров убивает полезные бактерии.
Сегодня у наших аграриев годовой удой на одну корову от 8 до 10 тонн по году стал нормой. Этот результат стал возможен только при соблюдении технологии производства молока. Если вы не подоите корову два раза, то вы ее потеряете, вам придется отправить ее на мясокомбинат. Ваш по минимуму трехлетний труд окажется напрасным.
Таков мой ответ пишущим плаксам, которые тяжелее шариковой ручки ничего не поднимали. Если пойти у них на поводу, то мы окажемся в ситуации, когда цены на молочную продукцию в магазинах будут выглядеть как номера телефонов.
Знак свыше?
Ни одна церковь в Мозыре от урагана не пострадала. На территории храмов все деревья остались целыми.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.