В выходные в Самарской области будет дождливо

В пятницу, 2 августа, в Самаре прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха 23…25°C.
В субботу, 3 числа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°C, днем 22…27°C.
В воскресенье, 4 августа, в Самарской области сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 12…17°C, в дневные 22…27°C.
Начало рабочей недели, по прогнозам специалистов Приволжского УГМС, ожидается без осадков. Переменная облачность сохранится. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, температура воздуха ночью 13…18°C, днем 23…28°C.