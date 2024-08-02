Небольшие дожди и до +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

В Минске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C. В этих городах в пятницу будет переменная облачность, в Гродно — без дождей, а в Минске и Могилеве есть небольшая вероятность осадков — 5−10% и 10−15% соответственно. Ветер северо-западный 4−9 м/с.