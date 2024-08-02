Небольшие дожди и до +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди и возможно прогремят грозы. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +19…+25°С, по югу воздух прогреется до +27°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C. В этих городах в пятницу будет переменная облачность, в Гродно — без дождей, а в Минске и Могилеве есть небольшая вероятность осадков — 5−10% и 10−15% соответственно. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Витебске сегодня также прогнозируется переменная облачность, но возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и гроза. Воздух прогреется в городе на Двине до +21…+23°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Бресте и Гомеле ожидается более жаркая погода — до +24…+26°C. В остальном будут схожие погодные условия: переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с.