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Топ-5 новостей в Молдове на 2 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 2 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Власть у нас хорошая, с народом не повезло: Только в Молдове президент хвалит министра экономики за отличную работу, а проблему нищеты видит в нежелании бизнеса развиваться.

2. Еще одна трагедия за границей: Уроженец Молдовы утонул в пруду в американском штате Иллинойс.

3. Посылки из-за границы теперь декларируют по-другому: С 1 августа в Молдове действуют новые правила международных почтовых отправлений.

4. Народу на Центральном рынке много, а продавцы жалуются на плохую торговлю: «Август — самый неудачный для торговли месяц, все покупатели рванули к морю!».

5. Зверь, обвиняемый в изнасиловании и убийстве беременной 19-летней девушки из Молдовы, находится на скамье подсудимых: Мужчине грозит пожизненное заключение.

экономика