Топ-5 новостей в Молдове на 2 августа

1. Власть у нас хорошая, с народом не повезло: Только в Молдове президент хвалит министра экономики за отличную работу, а проблему нищеты видит в нежелании бизнеса развиваться.
2. Еще одна трагедия за границей: Уроженец Молдовы утонул в пруду в американском штате Иллинойс.
3. Посылки из-за границы теперь декларируют по-другому: С 1 августа в Молдове действуют новые правила международных почтовых отправлений.
4. Народу на Центральном рынке много, а продавцы жалуются на плохую торговлю: «Август — самый неудачный для торговли месяц, все покупатели рванули к морю!».
5. Зверь, обвиняемый в изнасиловании и убийстве беременной 19-летней девушки из Молдовы, находится на скамье подсудимых: Мужчине грозит пожизненное заключение.