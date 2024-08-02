Омичи с пяти утра ждут вылета в Минеральные воды

В пятницу, 2 августа, в Омском аэропорту задержали рейс в Минеральные воды. Самолёт должен был отправиться из Омска в 05:00, однако вылет перенесли более чем на 5 часов. Предварительно он должен состояться в 10:10. Причина задержки рейса не известна.
Кроме того, был задержан и самолёт из Омска в Екатеринбург. Вылет был запланирован на 16:05, но теперь он состоится в 18:20.
Ранее корреспондент портала Om1.ru побывал в бизнес-зале Омского аэропорта. Пассажиры, ожидающие своего рейса, могут без ограничений пользоваться массажными креслами и налегать на еду, а за алкоголь придётся доплатить. Подробности можно прочитать здесь.
Также сообщалось, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области утвердило маршрутную сеть железнодорожного и водного транспорта на следующий год. С 1 января по 25 декабря 2025 года для пассажиров будут действовать 14 электричек и три теплохода.