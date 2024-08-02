Омичи с пяти утра ждут вылета в Минеральные воды

В пятницу, 2 августа, в Омском аэропорту задержали рейс в Минеральные воды. Самолёт должен был отправиться из Омска в 05:00, однако вылет перенесли более чем на 5 часов. Предварительно он должен состояться в 10:10. Причина задержки рейса не известна.