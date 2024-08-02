Жителей Башкирии приглашают к участию в акции «Дети вместо цветов».

Открылась регистрация на 10-ю ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Дети вместо цветов», которую проводят фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком». Как поясняют организаторы мероприятия, 1 сентября школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку неизлечимо больных детей и молодых взрослых по всей России.
На собранные деньги фонд «Вера» сможет приобрести оборудование для дыхания (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы), специальные коляски и кресла, лекарства и дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей и молодых взрослых в 67 регионах России, а детский хоспис «Дом с маяком» — для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области. Истории некоторых семей, которые ждут помощи в этом году, можно прочитать на сайте акции.
Как принять участие:
1. Договоритесь с учителем, родителями и детьми об участии и зарегистрируйтесь на сайте dvc.fondvera.ru. Можно зарегистрировать как одного человека, так и весь класс. Помните — участие должно быть добровольным и осознанным, мы против любых указаний «сверху» и обязательных сборов. Участвуйте, потому что хочется, а не потому что надо!
Получите атрибутику — яркие наклейки на школьную форму и стикерпаки для учеников, наклейку на дверь класса или школы, ленту для букета и открытку учителю. Приходите за ней в конце августа в офис фонда «Вера» в Москве и в пункты выдачи в других городах (список городов с адресами и датами выдачи скоро появится на сайте — прим. ред.). Или напечатайте всё самостоятельно — в личном кабинете после регистрации вам будут доступны все макеты.
2. Сделайте пожертвование — в помощь тяжелобольным детям. Пусть оно будет равно сумме, которую вы бы потратили на покупку букета. Можно сделать перевод индивидуально, а можно собрать сумму, например, от всего класса — и сделать один общий перевод. Перед праздничной линейкой вы можете повязать на букет фирменную ленту и подписать для любимого учителя открытку от всех учеников и родителей. Теперь вы знаете — ваша школа помогла тяжелобольным детям, и эта помощь не завянет!
Вступить в чат участников акции можно по ссылке.