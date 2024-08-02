Жителей Башкирии приглашают к участию в акции «Дети вместо цветов».

2. Сделайте пожертвование — в помощь тяжелобольным детям. Пусть оно будет равно сумме, которую вы бы потратили на покупку букета. Можно сделать перевод индивидуально, а можно собрать сумму, например, от всего класса — и сделать один общий перевод. Перед праздничной линейкой вы можете повязать на букет фирменную ленту и подписать для любимого учителя открытку от всех учеников и родителей. Теперь вы знаете — ваша школа помогла тяжелобольным детям, и эта помощь не завянет!