На Кубани 2 августа воздух прогреется до 33 градусов

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае и Ставрополье в августе ожидается дефицит осадков. Однако, по мнению метеоролога Романа Вильфанда, дефицит осадков на юге России в августе является позитивным фактором, так как сейчас идет уборка озимых и ранних яровых культур. Это будет способствовать их уборке.