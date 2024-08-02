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На Кубани 2 августа воздух прогреется до 33 градусов

На Кубани 2 августа воздух прогреется до 33 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +27°

В пятницу в Краснодарском крае существенных осадков не ожидается.

Ветер западной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха днем +28… +33, в горах +18… +23 градуса.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный 6−11 м/с. Днем воздух прогреется до +28… +33 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае и Ставрополье в августе ожидается дефицит осадков. Однако, по мнению метеоролога Романа Вильфанда, дефицит осадков на юге России в августе является позитивным фактором, так как сейчас идет уборка озимых и ранних яровых культур. Это будет способствовать их уборке.