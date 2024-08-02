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ФСИН Прикамья пополнили 34 выпускника ведомственных вузов России

Дипломированных молодых специалистов направят в учреждения УИС Пермского края.

Источник: ГУФСИН по Пермскому краю

В Перми краевое ГУФСИН провело встречу с выпускниками ведомственных вузов России, прибывшими для прохождения дальнейшей службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) региона.

Встреча с 34 дипломированными молодыми специалистами состоялась в сквере Декабристов перед зданием ГУФСИН по Пермскому краю. В этом году они окончили обучение в вузах Рязани, Владимира, Вологоды, Самары, Воронежа и Перми.

Перед прибывшими специалистами с приветственным словом выступил глава краевого ведомства Леонид Мустайкин. Он напомнил о большой ответственности, которую накладывает специфика работы сотрудника УИС.

«Ведомственные вузы ФСИН России готовят грамотных специалистов. Опытные преподаватели дали вам все необходимые знания, закрепить которые вы сможете во время прохождения службы», — отметил Леонид Мустайкин.

Молодым специалистам в торжественной обстановке вручили служебные удостоверения. К исполнению служебных обязанностей они приступили с 1 августа.

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