ФСИН Прикамья пополнили 34 выпускника ведомственных вузов России

В Перми краевое ГУФСИН провело встречу с выпускниками ведомственных вузов России, прибывшими для прохождения дальнейшей службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) региона.
Встреча с 34 дипломированными молодыми специалистами состоялась в сквере Декабристов перед зданием ГУФСИН по Пермскому краю. В этом году они окончили обучение в вузах Рязани, Владимира, Вологоды, Самары, Воронежа и Перми.
Перед прибывшими специалистами с приветственным словом выступил глава краевого ведомства Леонид Мустайкин. Он напомнил о большой ответственности, которую накладывает специфика работы сотрудника УИС.
«Ведомственные вузы ФСИН России готовят грамотных специалистов. Опытные преподаватели дали вам все необходимые знания, закрепить которые вы сможете во время прохождения службы», — отметил Леонид Мустайкин.
Молодым специалистам в торжественной обстановке вручили служебные удостоверения. К исполнению служебных обязанностей они приступили с 1 августа.