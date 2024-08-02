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Заключенные «Таштюрьмы» жалуются на перебои с водой и плохую медицину

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Заключенные «Таштюрьмы» пожаловались адвокатам на плохие условия содержания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации адвоката Абдумалика Абдуллаева, в центральном следственном изоляторе Департамента исполнения наказаний МВД, известном в народе как «Таштюрьма», наблюдаются серьезные перебои с водой. По его словам, воду заключенным дают только на 5−6 часов в день.

Кроме того, в камерах содержится больше заключенных, чем положено по нормативам. Адвокат заявил также об отсутствии медицинского обслуживания на должном уровне.

Абдуллаев также отметил, что в тюрьме не хватает переговорных комнат. Из-за чего, адвокатам и заключенным приходится долго ждать совместных встреч.

Он призвал уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса изучить данную ситуацию.