Заключенные «Таштюрьмы» жалуются на перебои с водой и плохую медицину

По информации адвоката Абдумалика Абдуллаева, в центральном следственном изоляторе Департамента исполнения наказаний МВД, известном в народе как «Таштюрьма», наблюдаются серьезные перебои с водой. По его словам, воду заключенным дают только на 5−6 часов в день.