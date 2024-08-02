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Нас все больше. Стало известно, насколько выросло население Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К 1 августа численность постоянного населения Узбекистана достигла 37 193 840 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства статистики, за месяц численность населения нашей страны увеличилась почти на 60 тысяч человек. По состоянию на 1 июля эта цифра составляла 37 134 229 человек.

Отметим, в апреле сообщалось, что население Узбекистана ежемесячно увеличивается в среднем на 54,4 тысячи, ежедневно — на 1,8 тысячи человек.

Сегодня численность мужского населения — 18 727 103 человека, а число женщин — 18 466 748 человек.

Городское население составляет более 18,9 миллиона человек, сельское — 18,2 миллиона человек.

Средний возраст населения — 28,5 лет для мужчин, 30 лет — для женщин.

Людей моложе трудоспособного возраста — 32% населения, в трудоспособном возрасте — 56,4%, старше трудоспособного возраста — 11,6%.

По возрастным группам наибольшую долю −13,2 миллиона человек — по-прежнему занимает население в возрасте 31−59 лет.

Общее число умерших с января по июнь составило 81,4 тысячи человек, в том числе мужчин — 44,4 тысячи, женщин — 37 тысячи. В городах эти значения составили 46 тысяч человек, в сельской местности — 35,4 тысячи.