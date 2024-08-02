В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

«Если отталкиваться от цифры 16 млн кубометров воды в месяц, то воды в водохранилищах нам хватит еще на восемь-девять месяцев. Но уже через полгода будет зима, а в этот период у нас худо-бедно, но все равно какие-то снега в горах выпадают, и это позволяет нам накапливать дополнительные запасы воды в водохранилищах. Соответственно, до конца года и на начало следующего года вода у нас есть, и с учетом зимних притоков она в следующем году тоже будет».