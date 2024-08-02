В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

Согласно опубликованному гидрометцентром Крыма отчету, в июле из-за жаркой погоды запас питьевой воды в водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов «кубов».
«Если отталкиваться от цифры 16 млн кубометров воды в месяц, то воды в водохранилищах нам хватит еще на восемь-девять месяцев. Но уже через полгода будет зима, а в этот период у нас худо-бедно, но все равно какие-то снега в горах выпадают, и это позволяет нам накапливать дополнительные запасы воды в водохранилищах. Соответственно, до конца года и на начало следующего года вода у нас есть, и с учетом зимних притоков она в следующем году тоже будет».
В то же время эксперт отметил, что после богатых на осадки и притоки 2022 и 2023 годов Крым сейчас вступает в засушливый период, когда среднемноголетние притоки в водохранилища будут уменьшаться. Тем не менее, паниковать по этому поводу не нужно, уверен специалист.
«Мы переживали уже несколько достаточно серьезных засух, в том числе с 2018 по 2021 годы. Ситуация была напряженной, но правительство и соответствующие службы предпринимали серьезные усилия, чтобы этот дефицит снять: уменьшали водопотери в сетях, перекладывали трубы и так далее. И эта работа продолжается. Кроме того, уже озвучены планы по строительству новых водохранилищ».
От того, насколько эта работа будет успешной, будет зависеть водоснабжение республики уже в 2026—2027 годах, отмечает он, поскольку к этому периоду объем притоков в водохранилище серьезно уменьшится.
Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщила, что проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское будет выполнен в 2025—2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой курортные населенные пункты на востоке городского округа. По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы.