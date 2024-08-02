Восемь водоемов Иркутской области оказались непригодными для купания

Качество воды проверили в популярных местах отдыха жителей Иркутской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона несоответствия санитарным нормам были выявлены в восьми водоемах, в том числе на заливах озера Байкал.
— Не соответствует в Иркутске ледокол Ангара, Иркутское водохранилище, зона рекреации. В селе Сосновка, река Белая. В Ольхонском районе на озере Байкал местность «Хужир-Нуга», бухта «Зуун-Хагун» и деревня Шида — Мухорский залив. В поселке Хужир Сарайский залив. Тайшет река Бирюса и поселок Лесогорское река Чуна, — пояснили специалисты.
Отдых на акватории этих водоемов может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Как отметили работники Роспотребнадзора, чтобы купаться в воде она должна получить санитарно-эпидемиологическое одобрение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии разбираются с последствиями ливневых дождей. Из-за непогоды несколько десятков приусадебных участков оказались подтоплены, а дороги федерального значения размыты.