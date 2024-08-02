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В некоторых районах столицы на время прекращена подача электроэнергии и природного газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы проинформировали об очередных отключениях электро- и газоснабжения в столице. Из-за ремонтных работ без света останутся локации в трех районах Ташкента, без газа — в одном, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным столичного РЭС, электричество в полночь уже отключили в махалля «Посира», «Абад», «Октепа», «Шоштепа», «Юртабад», «Мехнатабад», «Бегубор» и «Бободехкон» Юнусабадского района. Работы продлятся до 12:00.

С 09:00 до 17:00 света не будет в некоторых точках махалли «Конституция» в Яккасарайском районе, с 09:30 до 17:00 — в махалле «Богбон» Яшнабадского района.

В «Худудгаз пойтахт» сообщили, что с 09:00 до 18:00 временно приостановлено газоснабжение махаллей «Мусаффо», «Нурли йул», «Сохил» и «Олтинтопган» Бектемирского района. Отключение затронет 1,6 тысячи домохозяйств и 26 оптовых покупателей.

ЖКХ