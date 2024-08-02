В Пермском крае завершились поиски исчезнувшей 11-летней девочки

Речь идёт о девочке, которая исчезла днём 1 августа. Поисковые отряды сообщали, что ребёнок вышел из дома в деревне Шилово около 15:00 и пропал. Уточнялось, что одежда, в которой была девочка в момент пропажи — неизвестна.