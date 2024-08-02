В Пермском крае завершились поиски исчезнувшей 11-летней девочки

Поиски исчезнувшей 11-летней девочки завершились в Пермском крае, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о девочке, которая исчезла днём 1 августа. Поисковые отряды сообщали, что ребёнок вышел из дома в деревне Шилово около 15:00 и пропал. Уточнялось, что одежда, в которой была девочка в момент пропажи — неизвестна.
Как рассказали сайту perm.aif.ru жители Индустриального района Перми, ночью с 1 на 2 августа поисковики ходили в районе улицы Качалова и через громкоговоритель сообщали информацию о пропаже ребёнка.
Утром 2 августа поисковики сообщили, что поиски остановлены.
«Найдена! Жива!» — сообщил поисковый отряд.
Обстоятельства того, где и как была обнаружена девочка — не разглашаются. Волонтёры поблагодарили неравнодушных пермяков за помощь и попросили снять репосты.