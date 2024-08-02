В Приморье решение о переносе учебы на 15 сентября оставили за муниципалитетами

Зампредседателя правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова поделилась, что если муниципалитеты решат сдвинуть сроки начала учебного года, то в период до 15 числа в школах необходимо организовать внеурочные активности. В расписание можно добавить туристические маршруты, «Дни здоровья», спортивные и культурные мероприятия и многое другое.