В Приморье решение о переносе учебы на 15 сентября оставили за муниципалитетами

Многих приморцев до сих пор интересует вопрос, перенесут ли начало учебного года для школьников с 1 на 15 сентября. По словам губернатора края Олега Кожемяко, решение об этом должны принять муниципалитеты.
«В тех муниципальных образованиях, где шли ливневые дожди, где ребята не смогли полноценно отдохнуть, главы муниципальных образований, руководители управления образования могут принять решение о переносе начала учебного года на 15 сентября», — отметил глава региона.
Зампредседателя правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова поделилась, что если муниципалитеты решат сдвинуть сроки начала учебного года, то в период до 15 числа в школах необходимо организовать внеурочные активности. В расписание можно добавить туристические маршруты, «Дни здоровья», спортивные и культурные мероприятия и многое другое.
Напомним, что перенести занятия с 1 сентября на 15 предложили в профсоюзе работников образования Приморья.