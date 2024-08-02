В Свердловской области в пятницу ожидаются ливни и грозы

На Среднем Урале 2 августа могут пройти ливневые осадки в среднем до 3−6 мм, воздух будет умеренно-теплым — днем ожидается +20°..+25°. В Екатеринбурге днем +20°..+22°, переменная облачность, небольшой дождь с вероятностью грозы в 10%, ветер юго-западный, 2−7 м/с. В субботу и воскресенье в городе установится температура ночью +14°, днем +21°.
В начале следующей недели, 5 июля, ночью будет +16°, днем воздух прогреется до +22°. В ночь вторника ожидается +15°, днем +20°, в среду ночью +15°, днем +19°, в четверг — ночью до +13°, днем до +17°.
Напомним, ранее в ФКУ «Уралуправтодор» предупреждали об очень сильных дождях, ливне, грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 25−27 м/с 31 июля и 1 августа, а также об интенсивных подъемах уровней воды в небольших реках до 2 августа.