Лукашенко направил соболезнования премьеру Индии из-за сотен жертв оползней

Лукашенко отметил, что ужасная новость, связанная с сотнями жертв разрушительных оползней в индийском штате Керала, вызвала большую скорбь, а также боль в сердцах жителей Беларуси. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования премьер-министру Индии, родным, близким погибших.