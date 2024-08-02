Лукашенко направил соболезнования премьеру Индии из-за сотен жертв оползней

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре из-за сотен жертв разрушительных оползней, случившихся в штате Керала. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Лукашенко отметил, что ужасная новость, связанная с сотнями жертв разрушительных оползней в индийском штате Керала, вызвала большую скорбь, а также боль в сердцах жителей Беларуси. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования премьер-министру Индии, родным, близким погибших.
Кроме того, президент Беларуси слова поддержки адресовал в адрес тех, кто надеется на успех спасателей, которые ищут пропавших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, восстановления затронутых стихией регионов.
Как пишет ТАСС, в ночь на 30 июля в результате продолжительных муссонных лившей на северо-востоке Кералы на район Ваянад сошли сразу три оползня в течение четырех часов. Множество жителей числятся пропавшими без вести.