Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко направил соболезнования премьеру Индии из-за сотен жертв оползней

Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии в связи с сотнями жертв оползней.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре из-за сотен жертв разрушительных оползней, случившихся в штате Керала. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко отметил, что ужасная новость, связанная с сотнями жертв разрушительных оползней в индийском штате Керала, вызвала большую скорбь, а также боль в сердцах жителей Беларуси. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования премьер-министру Индии, родным, близким погибших.

Кроме того, президент Беларуси слова поддержки адресовал в адрес тех, кто надеется на успех спасателей, которые ищут пропавших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, восстановления затронутых стихией регионов.

Как пишет ТАСС, в ночь на 30 июля в результате продолжительных муссонных лившей на северо-востоке Кералы на район Ваянад сошли сразу три оползня в течение четырех часов. Множество жителей числятся пропавшими без вести.

Лукашенко Александр