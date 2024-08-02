Движение транспорта ограничат на улице Фурье в Иркутске с 3 августа

Для движения автотранспорта закроют участок дороги на улице Фурье в Иркутске. Ограничение начнет действовать с 3 августа. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».
— Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта в районе дома № 3а по улице Фурье. Проезд будет закрыт с 08:00 3 августа до 23:00 4 августа 2024 года, — сказано в сообщении.
Автовладельцев просят продумывать маршруты заранее и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали лихача в Эхирит-Булагатском районе. Мужчина выключил фары и пытался уйти от госавтоинспекторов, но его остановил дорожный знак.