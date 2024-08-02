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Движение транспорта ограничат на улице Фурье в Иркутске с 3 августа

На участке будут проводить вскрытие теплотрассы.

Источник: Комсомольская правда

Для движения автотранспорта закроют участок дороги на улице Фурье в Иркутске. Ограничение начнет действовать с 3 августа. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

— Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта в районе дома № 3а по улице Фурье. Проезд будет закрыт с 08:00 3 августа до 23:00 4 августа 2024 года, — сказано в сообщении.

Автовладельцев просят продумывать маршруты заранее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали лихача в Эхирит-Булагатском районе. Мужчина выключил фары и пытался уйти от госавтоинспекторов, но его остановил дорожный знак.