Движение транспорта ограничат на улице Фурье в Иркутске с 3 августа

— Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта в районе дома № 3а по улице Фурье. Проезд будет закрыт с 08:00 3 августа до 23:00 4 августа 2024 года, — сказано в сообщении.