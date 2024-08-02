Дожди пройдут в Хабаровском крае днем 3 августа

Синоптики Хабаровского края озвучили прогноз погоды на субботу, 3 августа. В этот день в регионе опасных метеоявлений не ожидается. Прогнозируются осадки, но только днем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице осадков не ожидается. Ночью 15−17 градусов, днем — на 10 градусов выше. Ветер северо-восточный, от девяти до 14 метров в секунду.
На юге ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь. Ночью 15−20 градусов, днем — 23−28. Ветер северо-восточный от шести до 11 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края преимущественно без осадков. Ночью столбики термометра покажут 12−18 градусов, днем — 17−30. Ветер восточный и северо-восточный от четырех до 13 метров в секунду.
На севере — без существенных осадков. Ночью по прогнозу от восьми до 14 градусов, днем — от 13 до 26. Ветер различных направлений от четырез до 11 градусов.