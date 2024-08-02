Дожди пройдут в Хабаровском крае днем 3 августа

Синоптики Хабаровского края озвучили прогноз погоды на субботу, 3 августа. В этот день в регионе опасных метеоявлений не ожидается. Прогнозируются осадки, но только днем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".