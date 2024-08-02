Названы самые необычные вакансии в Новосибирске

Среди новосибирцев ищут пармейстера. Эта профессия подойдет людям, которые хорошо переносят высокие температуры, потому что специалисту предстоит проводить банные практики и программы, в том числе парить людей веником. Работодатель обещает комфортные условия и зарплату от 50 000 до 100 000 рублей.