Названы самые необычные вакансии в Новосибирске

Среди новосибирцев ищут пармейстера. Эта профессия подойдет людям, которые хорошо переносят высокие температуры, потому что специалисту предстоит проводить банные практики и программы, в том числе парить людей веником. Работодатель обещает комфортные условия и зарплату от 50 000 до 100 000 рублей.
В городскую винотеку ищут кависта. Специалист будет помогать гостям заведения подбирать напитки, а также заниматься приемом и расстановкой товара. Работодатель предлагает различные бонусы в виде дегустаций и тренингов. Зарплата: от 55 000 рублей.
Ищут и специалиста по работе с «Честным знаком». Работник должен заниматься организацией работы с маркированным товаром: вводить и выводить из оборота продукцию, получать и печатать коды маркировки. Опыт работы на аналогичной должности приветстсвуется.
Помимо перечисленных работодатели публиковали вакансии: пекоплавщик, ревизор, ключник, аэродизайнер, специалист разметки изображения, хаус-мастер, оператор бродильно-лагерного отделения, пресейл-менеджер.
Ранее МК в Новосибирске писал, что названы самые редкие имена для июльских новорожденных в Новосибирской области.