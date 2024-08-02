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Подвиги сталинградских десантников вспоминают в Волгограде в День ВДВ

2 августа жители Волгоградской области со всей страной отмечают День Воздушно-десантных войск.

Хотя воздушный десант и не участвовал в Сталинградской битве, на местах раскопок часто находят значки с раскрытым парашютом и красной звездой на вершине. Их раньше носили только советские десантники.

Такие находки трудно назвать эксклюзивными, ведь на подступах к Сталинграду и в самом городе-герое воевало 10 гвардейских стрелковых дивизий. Все они были переформированы из воздушно-десантных корпусов.

В 1942 году они сражались с врагом в уличных боях, принимали участие в контрнаступлении и противостояли попыткам деблокировать армию Манштейна. Своей выучкой и мастерством фронтовики показали, что бывших десантников не бывает.

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