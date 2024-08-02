Петиция по возврату времени: Минздрав озвучил свою позицию

Как отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, ведомством был изучен опыт других стран по изменению времени.
«Согласно последним научным данным и заключению ученых, нет прямой связи между изменением времени на один час и существенного влияния его на здоровье. Мы также обращались в ВОЗ с экспертами, чтобы данный вопрос обсудить. В целом ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени. И коротко зачитаю исследование: подтверждает, что переход на зимнее и летнее время как раз на один час не приводит к значительным нарушениям здоровья у большинства людей. Организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий».
Кроме того, по его словам, исследование показывает, что изменение времени на один час, как в случае с переводом на единый часовой пояс, вызывает минимальные изменения в выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон.
«Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1−2 дней и нескольких месяцев. Уровень мелатонина быстро приспосабливается к новому графику и обеспечивает установление нормального режима сна. В целом хотел бы еще раз отметить, что времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем обращение и посещение медорганизаций за этот период никак не изменились, состояние здоровья населения существенно не изменилось».
В целом, по его словам, учитывая незначительный период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода часов на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований.
«И Минздрав готов рассмотреть возможность проведения анализа совместно с Миннауки».
Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.