Петиция по возврату времени: Минздрав озвучил свою позицию

«Согласно последним научным данным и заключению ученых, нет прямой связи между изменением времени на один час и существенного влияния его на здоровье. Мы также обращались в ВОЗ с экспертами, чтобы данный вопрос обсудить. В целом ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени. И коротко зачитаю исследование: подтверждает, что переход на зимнее и летнее время как раз на один час не приводит к значительным нарушениям здоровья у большинства людей. Организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий».