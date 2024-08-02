Неопознанный предмет помешал самолету S7 приземлиться в Новосибирске

В Telegram-канале Aviaincident сообщили о том, что самолет Embraer 170 авиакомпании S7, летевший из Иркутска в Новосибирск, не смог приземлиться в аэропорту «Толмачёво».
Уточняется, что капитан воздушного судна по совету диспетчера был вынужден уйти на второй круг из-за постороннего предмета на взлётно-посадочной полосе. Неизвестный предмет якобы находился на взлётно-посадочной полосе на траверзе.
Однако после обследования полосы, никакой помехи для посадки не было обнаружено. Что это был за посторонний предмет — остается загадкой.
Напомним, что самолет из Москвы в Иркутск сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за семейной пары дебоширов.