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Усач ползет на запах любви: в Челябинской области установили сотни ловушек, привлекающих вредных насекомых феромонами

В Челябинской области вредные насекомые попадают в ловушки с феромонами.

Источник: Уральское управление Россельхознадзора

В Челябинской области в нынешнем сезоне установили 840 ловушек для карантинных насекомых. Многоногих вредителей ловят с помощью цвета и запаха.

Цветные ловушки — пластины, окрашенные в особенно привлекающие насекомых оттенки и покрытые клеем. А феромонные ловушки содержат вещества, которые обычно выделяют самки насекомых определенного вида. Самцы летят и ползут на запах — и попадают в западню.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, ловушки помогают заметить и отследить распространение 17 видов вредителей, чтобы вовремя принять меры для борьбы с ними. Следят, в том числе, за появлением губящих хвойные деревья жуков-усачей, сибирского шелкопряда, картофельной моли, южноамериканской томатной моли и четырехпятнистой зерновки — жука, который вредит зернобобовым растениям.

Специалисты уже проверили половину ловушек. Выяснилось, что этим летом в Челябинской области не выросла численность усачей-вредителей леса, а численность сибирского шелкопряда и вовсе уменьшилась.

экология