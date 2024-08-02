Новосибирский ученый назвал самый заразный вид рыбы в Оби

В этом сезоне жители Новосибирского водохранилища столкнулись с увеличением численности моллюсков, особенно в прибрежной зоне. Заведующий лабораторией паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Коняев прокомментировал эту ситуацию, отметив, что среди найденных ракушек нет опасных битиний, которые являются промежуточными хозяевами описторхов.
Коняев предостерег, что хотя лещи, обитающие в Обском море, могут быть заражены описторхами, риск заболевания описторхозом существует только при употреблении сырой или недоваренной рыбы. Описторхоз — это заболевание, вызванное паразитическими плоскими червями из рода Opisthorchis, распространенное в Западной Сибири, особенно в Обь-Иртышском бассейне.
«Личинки описторхов могут находиться в рыбе при любой температуре и представляют опасность в любое время», — подчеркнул ученый в беседе с изданием «Наука в Сибири».
Он также отметил, что домашние питомцы, такие как кошки и собаки, могут стать переносчиками описторхов, если их кормить необработанной рыбой. Однако от домашних животных заразиться невозможно. Для предотвращения распространения заболевания необходимо своевременно лечить питомцев и исключить из их рациона сырую рыбу семейства карповых.
Коняев рекомендовал замораживать и варить рыбу перед употреблением, чтобы снизить риск заражения.