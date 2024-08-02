Новосибирский ученый назвал самый заразный вид рыбы в Оби

Он также отметил, что домашние питомцы, такие как кошки и собаки, могут стать переносчиками описторхов, если их кормить необработанной рыбой. Однако от домашних животных заразиться невозможно. Для предотвращения распространения заболевания необходимо своевременно лечить питомцев и исключить из их рациона сырую рыбу семейства карповых.