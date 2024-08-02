Омичка отсудила более 100 тысяч у стоматологии за некачественные протезы

Ранее омичка заключила со стоматологией договор на протезирование зубов. Согласно документу, клиника должна была изготовить и установить протез на верхнюю челюсть с пятью металлокерамических коронками и одной цельнолитой с опорой, а также частичный съемный протез на нижнюю челюсть. После установки пациентка заметила, что коронки не подходят по высоте, а съемные протезы плохого качества. Ношение протезов доставляло ей дискомфорт и боль, из-за чего она не могла носить их. Один и вовсе выпадал из челюсти. Тогда женщина обратилась в суд.