Жителям затопленных домов в Челябинске власти выплатили 1,3 млн рублей

В Челябинске жители затопленных домов в Ленинском районе начали получать материальную помощь от властей. По информации мэрии, на текущий момент рассмотрено 13 заявлений, по ним выплачено 1,3 млн рублей — в среднем по 100 тысяч каждому заявителю, передает корреспондент chel.aif.ru.