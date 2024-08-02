Жителям затопленных домов в Челябинске власти выплатили 1,3 млн рублей

В Челябинске жители затопленных домов в Ленинском районе начали получать материальную помощь от властей. По информации мэрии, на текущий момент рассмотрено 13 заявлений, по ним выплачено 1,3 млн рублей — в среднем по 100 тысяч каждому заявителю, передает корреспондент chel.aif.ru.
Речь идет о частном секторе поселка Первоплановый. За три минувших дня сотрудники органов соцзащиты обследовали там 55 пострадавших от наводнения домовладений.
Тем временем продолжается откачка воды с улицы Энергетиков — теперь уже с участием техники из Екатеринбурга, о переброске которой договорился губернатор Алексей Текслер.
Жителям многоквартирных домов из зоны затопления продолжают бесплатно доставлять продуктовые наборы, горячее питание, медикаменты и питьевую воду.
«По заявкам производится закупка лекарств и предметов первой необходимости», — добавили в администрации.