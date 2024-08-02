Средство от старости в Хабаровске растёт на каждой даче

Черная смородина — настоящий «доктор», способный восстановить силы организма после перенесенных заболеваний и повысить иммунитет. Об удивительных свойствах этой ягоды сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае.
Богатый витаминно-минеральный состав этих замечательных ягод помогает в развитии детскому организму и поддерживает здоровье взрослого. Итак, что же содержит черная смородина? Витамин А, его организм получает при усвоении пигментов, окрашивающих ягоды смородины в черный цвет. Этот витамин очень важен для повышения иммунитета и оптимизации клеточного обмена. Пигмент каротин (провитамин А) замедляет старение, поддерживает остроту зрения, служит противоядием от радиационного облучения и вредоносного действия табака. Витамин С укрепляет иммунную систему человека, а также предохраняет от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка коллагена, что необходимо для роста клеток тканей. Плоды черной смородины — незаменимое средство при простудных инфекционных заболеваниях.
Витамин Е оказывает омолаживающее действие, помогает восстановлению клеточных мембран и защищает от воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки организма. Витамин Р повышает эластичность сосудов и защищает их от ломкости, что предупреждает развитие атеросклероза. Кроме того, такое сочетание витаминов оздоравливает печень и надпочечники, улучшает выделение желчи. Витамины B1, B2, B5, B6 чрезвычайно полезны для сосудов. Если регулярно есть хотя бы по небольшой горстке черной смородины, нормализуется работа сердца и нервной системы, улучшается память и умственные способности. Пектины связывают и выводят из организма токсины и ионы тяжелых металлов — таких как кобальт, свинец, ртуть и стронций, поэтому смородина так полезна при всевозможных отравлениях и интоксикациях. Еще смородина богата марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.
Листья смородины по лечебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в них содержится много витамина С и других полезных веществ.
Успейте насладиться этой прекрасной ягодой еще нынешним летом!