Средство от старости в Хабаровске растёт на каждой даче

Витамин Е оказывает омолаживающее действие, помогает восстановлению клеточных мембран и защищает от воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки организма. Витамин Р повышает эластичность сосудов и защищает их от ломкости, что предупреждает развитие атеросклероза. Кроме того, такое сочетание витаминов оздоравливает печень и надпочечники, улучшает выделение желчи. Витамины B1, B2, B5, B6 чрезвычайно полезны для сосудов. Если регулярно есть хотя бы по небольшой горстке черной смородины, нормализуется работа сердца и нервной системы, улучшается память и умственные способности. Пектины связывают и выводят из организма токсины и ионы тяжелых металлов — таких как кобальт, свинец, ртуть и стронций, поэтому смородина так полезна при всевозможных отравлениях и интоксикациях. Еще смородина богата марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.