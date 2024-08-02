Воронежцы опасаются массового ухода управляющих компаний

Многие дома близки к аварийному состоянию, да ещё остались без нужного обслуживания.
Крик о помощи.
Жители Воронежа и Семилук обратились с видеообращением к Владимиру Путину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой предотвратить коммунальную катастрофу. По их словам, коммунальщики до сих пор не начинали готовить теплосети к отопительному сезону и есть опасения остаться без отопления в холодный сезон. Кроме того, в обращении люди жалуются, что их дома находятся в аварийном состоянии и обслуживаются очень плохо.
Напомним, ранее региональная Госжилинспекция сообщила, что в Воронежской области прекращены действия лицензий 21 управляющей компании, принадлежащей группе «ПИК-Комфорт». Решение было принято после рассмотрения соответствующих заявлений от этих УК. Они обслуживали около 1,6 тыс. домов в Воронеже и области, на их долю приходилось около 25% жилфонда региона. В областном правительстве отмечали, что после прекращения действия лицензий все эти компании обязаны продолжать управлять домами и добросовестно исполнять обязанности до тех пор, пока не появится другая УК. Однако жители настаивают на том, что дома остались фактически брошенными.
«Наши дома разваливаются и требуют капитального ремонта. Почти везде сроки ремонта были перенесены на десять лет, но состояние домов катастрофическое. Представители власти самоустраняются от проблем. Никто не выполняет указания губернатора. Люди вынуждены подвергаться риску каждый день, проживая в аварийных, но не расселенных домах. Раньше губернатор давал указание на создание муниципальной управляющей компании, но она так и не функционирует», — отметили в своем сообщении жители.
При этом они подчеркнули, что все жалобы, направленные в ГЖИ, были проигнорированы. До сих пор не назначены временные управляющие компании, которые могли бы подготовить жильё к холодам.
«Наши котельные не начали подготовку к зиме. Около двух тысяч домов остались без управления. А это более ста тысяч жителей» — возмущаются авторы обращения.
На особом контроле.
Пресс-служба Правительства Воронежской области утверждает, что никаких обращений от жителей по вопросам подготовки к отопительному сезону не поступало. Однако региональное министерство ЖКХ и энергетики держит ситуацию на контроле и заверяет, что уделяет особое внимание проблеме аварийных домов и подготовке к отопительному сезону.
«Ведётся постоянный контроль выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение комфорта и безопасности проживания граждан. В рамках подготовки к теплоснабжению в зимний период все мероприятия по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры проводятся в соответствии с графиком. Также министерство во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией региона осуществляет контроль над деятельностью управляющих компаний, которые обслуживают жилые дома».
Читай — проблемы нет. Хотя несколькими днями ранее ее наличие подтвердили в мэрии во время еженедельного совещания.
«В связи с завершением деятельности управляющих компаний, входящих в состав ГК “ПИК-Комфорт”, заметно снизились темпы промывки и опрессовки многоквартирных домов, которые ими обслуживались. Эту ситуацию держим на контроле, постоянно осуществляем выезды на место», — отмечал руководитель управления ЖКХ Вячеслав Мамаев.
Кому ветхое жильё?
Самая большая проблема скрывается именно в ветхих и аварийных домах, которые тоже находились под управлением «ПИК-Комфорт». Взять их «под крыло» — означает получить слишком серьёзную статью расходов. Впрочем, региональные власти полны решимости раздать такие дома «в нагрузку».
«Что касается нерентабельных домов, то очевидно, что такие дома тоже есть. Что делается в настоящее время? Запущена процедура как по отзыву лицензии, так и по передаче домов новым управляющим компаниям. Этот механизм достаточно подробно расписан в Жилищном кодексе и в нормативных актах федерального и муниципального уровня», — рассказал министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов и пояснил, что сейчас администрация города формирует лоты для открытых конкурсов по отбору новых УК. Лоты составляются таким образом, чтобы старые дома «не остались на окраине этой процедуры». А пока дома не переданы, деятельность управляющих компаний «ПИК-Комфорта» обещают держать под контролем.
«При этом есть механизмы запуска административного производства со стороны Государственной жилищной инспекции. Я не исключаю и более жестких мер, если будет допущен перерыв в работе жизнеобеспечения тех квартир, домов, которые находятся в этом списке. В любом случае дома будут подготовлены к зиме».
Председатель Общественного совета по ЖКХ при мэре Воронежа Лариса Тулинова:
«То, что сделал “ПИК-Комфорт” — вопиющая безответственность. Оставить не готовые к отопительному сезону дома это, по сути, предательство, ведь жители исправно платят деньги за обеспечение коммунальными ресурсами, право на получение которых оговорено законом. И теперь городские и областные власти должны ломать голову, как выйти из этой ситуации, как помочь жителям. Конечно, решение в итоге будет найдено, но с какими трудом!
Что теперь делать жителям таких домов? В Жилищном кодексе разрешено в подобных МКД, где размещено до 30 квартир, брать дом в непосредственное управление. Жители могут поступить именно так. В конце концов, твоё жилье — это не только квартира, но и крыша, и лестница, и подвал… Конечно, вариант не самый лучший, ведь в таких домах часто проживают глубокие старики и малообеспеченные семьи, но всё же это рабочий вариант, чтобы решить острые проблемы дома. Если не получается что-то решить самостоятельно — можно нанять другую УК для обслуживания, сейчас на рынке есть возможность выбора добросовестных компаний. Конечно, это тоже не так просто, ведь главный вопрос в оплате, тариф может быть увеличен для нормального содержания дома. А смогут ли жильцы потянуть такую оплату, которая покроет расходы? В таких домах тоже есть должники. Поэтому многое сейчас зависит от итоговых решений властей".
Мнение эксперта.
Общественник Борис Супренок:
"Никто не запрещал нашим жителям выбирать любую управляющую компанию, проводить собрания. Конечно, есть проблемные дома, за которыми не ухаживали много лет, начиная с эпохи Советского союза. То, что никто не хочет связываться с ветхим жилым фондом — совершенно понятно, он требует громаднейших вложений, а всем хочется иметь дело только с новыми домами, где проблем куда меньше. Эта проблема возникает из-за того, что в отрасли практически отсутствует конкуренция, иначе бы УК брали любые дома. Впрочем, никто не отменял административный ресурс, поэтому власти сейчас будут проводить торги и найдут УК, которые возьмут эти дома под управление. По сути, другого варианта просто нет, задачу подготовить дома к отопительному сезону обязательно выполнят.
Были разговоры о том, чтобы создать муниципальную управляющую компанию и передать эти дома ей, но эта идея сомнительная. Муниципальное предприятие — не конкурентно, а потому это самый неэффективный способ управления. Любой коммерсант переживает за прибыль и за работу своей компании. Что касается самого муниципалитета — он и так в долгах, а потому не сможет качественно содержать эти дома".
Цифры.
В Воронеже обслуживают и управляют жилым фондом 233 — управляющих компании, 255 — товариществ собственников жилья, всего — 645 организаций. Жилой фонд составляет 5156 домов.