Воронежцы опасаются массового ухода управляющих компаний

Что теперь делать жителям таких домов? В Жилищном кодексе разрешено в подобных МКД, где размещено до 30 квартир, брать дом в непосредственное управление. Жители могут поступить именно так. В конце концов, твоё жилье — это не только квартира, но и крыша, и лестница, и подвал… Конечно, вариант не самый лучший, ведь в таких домах часто проживают глубокие старики и малообеспеченные семьи, но всё же это рабочий вариант, чтобы решить острые проблемы дома. Если не получается что-то решить самостоятельно — можно нанять другую УК для обслуживания, сейчас на рынке есть возможность выбора добросовестных компаний. Конечно, это тоже не так просто, ведь главный вопрос в оплате, тариф может быть увеличен для нормального содержания дома. А смогут ли жильцы потянуть такую оплату, которая покроет расходы? В таких домах тоже есть должники. Поэтому многое сейчас зависит от итоговых решений властей".